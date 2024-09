Pochettino-Stati Uniti, nuovo Ct per Weah e McKennie: il comunicato

Nella notte gli Stati Uniti hanno deciso di affidare la panchina della nazionale a Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino, dunque, ha deciso di ripartire dagli USA per continuare al sua carriera e svolgere un compito diverso rispetto a quelli avuti fino a qualche mese fa, prende il posto di Gregg Berhalter, esonerato lo scorso luglio dopo l'eliminazione nella fase a gironi della Coppa America. In questo momento il suo compito è quello di girare per osservare i giocatori da convocare per le prossime soste e iniziare un lavoro importante in vista dei prossimi Mondiali del 2026 che si svolgerà proprio nel centro e nord America (Canada, Messico e Stati Uniti). Il Ct osserverà spesso anche la Juventus e il Milan in Italia per seguire da vicino giocatori come Weah, McKennie e Pulisic.

Pochettino-Stati Uniti, comunicato e parole Nella notte, infatti, l'account ufficiale della nazionale Usa ha pubblicato il comunicato ufficiale con la nomina del nuovo commissario tecnico: "La Federazione Calcistica degli Stati Uniti ha nominato Mauricio Pochettino nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti. Prenderà il timone dell'USMNT, portando la sua vasta esperienza e il suo acume tattico per guidare la squadra alla Coppa del Mondo FIFA 2026 in casa". Un comunicato in cui hanno fatto seguito anche le parole dell'allenatore: "La decisione di unirmi a U.S. Soccer non è stata solo una questione di calcio per me; si tratta del viaggio che questa squadra e questo paese stanno facendo. L'energia, la passione e la fame di realizzare qualcosa di veramente storico qui: queste sono le cose che mi hanno ispirato. L'opportunità di guidare la nazionale maschile degli Stati Uniti, davanti a tifosi appassionati quanto i giocatori, è qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire. Vedo un gruppo di giocatori pieni di talento e potenziale, e insieme costruiremo qualcosa di speciale di cui l'intera nazione possa essere orgogliosa".

Stati Uniti, le parole di Crocker e Cone Dopo la nomina sono arrivate anche le parole del direttore sportivo della nazionale, Matt Crocker: "Mauricio è un vincitore seriale con una profonda passione per lo sviluppo dei giocatori e una comprovata capacità di costruire squadre coese e competitive. Il suo curriculum parla da solo e sono fiducioso che sia la scelta giusta per sfruttare l'immenso potenziale della nostra talentuosa squadra. Siamo entusiasti di avere Mauricio a bordo mentre ci imbarchiamo in questo entusiasmante viaggio per raggiungere il successo sulla scena globale". E a chiudere anche il presidente, Cindy Parlow Cone, ha detto la sua sull'ingaggio di Pochettino: "Mauricio è un allenatore di livello mondiale con una comprovata esperienza nello sviluppo di giocatori e nel raggiungimento del successo ai massimi livelli. La sua passione per il gioco, il suo approccio innovativo all'allenamento e la sua capacità di ispirare e connettersi con i giocatori lo rendono perfetto per questo ruolo. Siamo entusiasti di averlo alla guida della nostra nazionale maschile".

