Incredibile De Ligt, Koeman lo toglie per disperazione: altro gol regalato!

Non è un momento facile per Matthijs De Ligt in nazionale. Il difensore centrale olandese era infatti stato protagonista già di un grave errore nella vittoria per 5-2 contro la Bosnia nella prima giornata di Nations League. Un episodio bissato ieri nel big match contro la Germania, in cui si è reso colpevole di entrambi i gol realizzati dai tedeschi nel 2-2 finale. Una prestazione che non può aver reso felice il ct Koeman e soprattutto un Virgil Van Dijk visibilmente irritato in campo.

Olanda, disastro De Ligt: prestazione horror contro la Germania Nello scoppiettante 2-2 tra Olanda e Germania maturato all'Amsterdam Arena, c'è da segnalre ancora una volta Matthijs De Ligt tra i peggiori in campo. Il nuovo difensore del Manchester United ha infatti prima sbagliato il passaggio che ha innescato il momentaneo 1-1 dei tedeschi firmato da Undav al 38'. Nel finale di primo tempo è poi arrivato un altro errore, con la mancata chiusura sugli sviluppi di un calcio di punizione che ha permesso all'ex compagno Kimmich di segnare. Un primo tempo da dimenticare, tanto che l'ex Juve non ha fatto ritorno in campo, con il ct Koeman che ha deciso di sostituirlo con il difensore del Brighton Van Hecke ad inizio ripresa.

Olanda, Koeman: "De Ligt? L'ho tolto per proteggerlo" Nella confernza stampa post partita il ct Ronald Koeman ha commentato così la prestazione di De Ligt, spiegando anche la scelta di sostituirlo dopo il primo tempo: "Avrei preferito tenerlo in campo per tutta la partita. È in un periodo in cui tutti gli errori che commette vengono puniti e si trasformano in gol. Gli ho dato una nuova possibilità oggi dopo la Bosnia, ma alla fine ho preferito toglierlo per proteggerlo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA