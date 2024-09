Onlyfans, Douglas Costa raddoppia: l'invito a...Cristiano Ronaldo!

"Come creatore di OnlyFans, creerò contenuti esclusivi per i miei fan che non potranno vedere su nessun altro social media e ciò farà una grande differenza". Nei giorni scorsi Douglas Costa ha annunciato questa collaborazione 'particolare', oltre ad aver firmato per il Sidney Fc in Australia. Una doppia novità in cui si è vouto tuffare l'ex giocatore della Juventus. A Mail Sport, però, ha spiegato più nel dettaglio le motivazioni: "Voglio portare questi contenuti diversi sulla piattaforma" - infatti in questi giorni ha postato alcune foto di lui in campo o un video in cui fa boxe -. Un modo differente per portare contenuti e parlare della sua vita da sportivo, nonostante OF sia da sempre considerato una piattaforma d'intrattenimento per adulti: "Ovviamente le persone sono rimaste un po' scioccate dal fatto che mi sia unito a OnlyFans". Il brasiliano è stato il primo calciatore di successo a iscriversi e ha parlato della possibilità di vedere anche Cristiano Ronaldo su OF.