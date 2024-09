"Meglio Mbappé": Ronaldo snobba Benzema, l'ex Pallone d'Oro reagisce così

La reazione di Benzema

Non è tardata ad arrivare la reazione sui social da parte del 'grande escluso', nonché vincitore del Pallone d'Oro nell'edizione del 2022, attualmente in forza all'Al-Ittihad. Il campione francese ha infatti rimarcato la sua vittoria condividendo tra le stories del suo account ufficiale Instagram una foto che ritrae il tanto ambito trofeo, all'interno della propria cucina. Un posto davvero particolare in cui esporlo, motivo per cui tutto ciò fa pensare ad una risposta 'al veleno' di Benzema nei confronti del suo ex compagno di squadra.