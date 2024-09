L'Argentina perde, Dibu esagera: cosa è successo dopo il ko con la Colombia

Il portieredell'Argentina - Emiliano Martinez - si è reso protagonista di un episodio piuttosto spiacevole al termine della gara da cui l'Albiceleste è uscita sconfitta contro la Colombia , sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. I goal di Mosquera e James Rodriguez hanno macchiato la serata di Nico Gonzalez - autore della rete del momentaneo pareggio - e compagni , i quali si ritrovano a soli due punti di vantaggio dalla stessa Colombia. Ciò che ha fatto decisamente discutere al termine della partita, è stata la reazione poco pacata del numero uno dell'Argentina, che ha schiaffeggiato l'attrezzatura del cameraman che lo stava riprendendo.

La reazione del 'Dibu'

Protagonista quando si vince, un po' meno quando si perde. È questo il riassunto del comportamento del 'Dibu' Martinez, che al termine della sconfitta contro la Colombia ha preferito restare al dì fuori delle riprese. Il portiere l'ha dimostrato con un comportamento assolutamente da condannare, ed a pagarne le spese è stato uno dei cameraman presenti in mezzo al campo al termine del match, la cui videocamera ha ricevuto una sonora cinquina dal portiere dell'Albiceleste. Diversi gli episodi in cui invece Martinez si è reso un po' troppo protagonista durante le vittorie della propria nazionale, adoperando i trofei per sbeffeggiare le compagini avversarie decisamente con troppa veemenza. Protagonista quando si vince, un po' meno quando si perde.