Bonucci, inizia il cammino: si torna sui banchi di scuola...a Coverciano

"Back to School". In alcune parti d'Italia la Scuola è ricominciata proprio questa mattina di mercoledì 11 settembre. E in una giornata speciale per tanti bambini e ragazzi di tornare tra i banchi, per studiare e imparare, c'è anche chi ha iniziato un percorso differente. Il messaggio è stato scritto dall'ex Juve Leonardo Bonucci sui suoi social dove ha augurato agli studenti un grosso in bocca al lupo. Sì, perché anche lui ha deciso di tornare tra i banchi, ma quelli di Coverciano per iniziare una nuova vita dopo i tanti anni sul campo di gioco.

Bonucci a Coverciano per il corso da allenatore Dopo l'addio alla Juventus, nell'ultima stagione ha giocato con Union Berlino e Fenerbahce prima di appendere le scarpette al chiodo e godersi le vacanze assieme alla famiglia. Nei giorni scorsi è stato ospite assieme ad altri ex calciatori bianconeri e non solo per un evento a scopo benefico, prima di rimettersi sui libri per studiare. Dalla visuale del campo ha deciso di spostarsi qualche metro fuori, e seguire il calcio da una prospettiva diversa ovvero quella della panchina.

Sarà un percorso lungo e importante che lo porterà a vestire i panni del mister tra qualche mese: "In questi giorni ricominciano le scuole, e dopo tanti anni anche io sono tornato tra i banchi di una scuola, quella di Coverciano, per prepararmi alla sfide future. In bocca al lupo a tutti gli studenti per questo nuovo anno che sarà intenso, a volte bello e altre volte meno, ma che permetterà a tutti Noi di crescere e migliorare!". Questo è stato il messaggio su Instagram postato dallo stesso Leo ed è stato commentato anche da alcuni ex compagni di squadra proprio in bianconero. Da Kostic con qualche emoji del fuoco a Morata con quel "vamos mister". Bonucci ha iniziato un nuovo percorso ed è tornato a scuola a Coverciano per inseguire nuovamente i suoi sogni: "Vorrei allenare la Juve, dovrò meritarmelo, la strada è lunga. Allenare la Juve non è facile" ha detto qualche mese fa a Sky Sport.

