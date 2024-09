Crisi Brasile, polemiche e rimpianto Ancelotti. Ma il ct Dorival Junior non ci sta

Che succede al Brasile? La squadra che tante volte ha fatto tremare il mondo, il manifesto del calcio bello, allegro, spensierato e spesso anche vincente. Il Dream Team. Quella maglia che è prima di tutto uno stato d’animo, un sogno, l’obiettivo di una vita. La sconfitta dell’altra notte, 1-0 con il Paraguay, che non batteva i verdeoro da 16 anni, nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, arriva a due mesi di distanza dalla delusione in Copa America dove l’eliminazione arrivò ai quarti di finale per opera dell’Uruguay di Bielsa e anche nel girone gli uomini di Dorival Junior non avevano affatto convinto, incapaci di battere Costa Rica e Colombia. Per la Selezione che in attacco può schierare un formidabile tridente formato dagli assi del Real Madrid - Vinicius Jr, tra i favoriti alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro, Rodrygo e la stellina 18enne Endryck - tutto è ormai maledettamente complicato. Come peraltro provato dal duro atto di accusa pronunciato proprio da Vinicius: «Vogliamo invertire questa situazione ad ogni costo. Ora andiamo tutti a casa e pensiamo a riflettere immediatamente su cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo fare per giocare di nuovo bene. Non possiamo venire qui, giocare come abbiamo fatto e perdere questi punti. In Europa la palla arriva in campo più velocemente, dobbiamo adattarci e giocare nel modo migliore per vincere le partite e poi ritroveremo la tranquillità che non abbiamo più».