Serie A vs Liga messicana, da Totti e Vieri a Toni e Hugo Sanchez: che sfida a Hollywood!

Il mondo del calcio internazionale si prepara ad una prima volta storica. Le leggende della Serie A e della Liga MX - massima serie del calcio messicano - si sfideranno all'insegna di un revival calcistico storico nella città di Hollywood. A capo dell'organizzazione Morris Pagniello, ex calciatore italo-australiano e ora agente ed imprenditore, grazie al quale i tifosi californiani avranno, per la prima volta, l'opportunità di assistere ad un confronto decisamente emozionante tra due squadre composte da alcuni dei calciatori più iconici della storia, che si svolgerà l'1 dicembre.

Da Totti ad Hugo Sanchez: chi scende in campo

Il prossimo dicembre, a brillare nel palcoscenico 'stellare' di Hollywood saranno per una volta le star del calcio, rubando la scena a quelle del cinema. Tra i protagonisti dell'attesissimo scontro spiccano nomi come Francesco Totti, vincitore della Coppa del Mondo 2006 con la nazionale italiana che rappresenterà la compagine della Serie A, ed Hugo Sanchez, leggenda del Real Madrid che rappresenterà l'elemento di spicco del team della Liga MX. Ad arricchire il pacchetto degli ex giocatori del campionato italiano, ci saranno giocatori del calibro di Marco Materazzi e Christian Vieri, affiancati da veterani quali Alessandro Costacurta, Luca Toni, Massimo Oddo, Alessandro Matri e Christian Brocchi. Sul versante sudamericano, a rappresentare il campionato messicano, ci saranno Paul Aguilar, Francisco 'El Maza' Rodrìguez, Matias Vuoso e Jorge Campos, storico portiere che ha caratterizzato la propria carriera con parate spettacolari ed uno stile inconfondibile tra i pali. Prenderanno parte al match anche Aldo de Nigris e Cesar Villaluz, in un confronto che promette assoluto spettacolo.