Da Juve-Napoli al Derby di Milano. Tutti i big match in esclusiva su DAZN

É tutto pronto per il super weekend di big match in esclusiva su DAZN: dall’Allianz Stadium, con la sfida tra Juventus e Napoli sabato 21 settembre alle ore 18:00, fino a San Siro con il Derby di Milano, che andrà in scena domenica 22 settembre alle 20:45. La magia di una delle sfide più importanti del calcio italiano, la sfida tra Inter e Milan, sará raccontata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, in una telecronaca che è pronta a regalare adrenalina, emozioni e grande spettacolo a tutti i tifosi. Il racconto della stracittadina abbraccerá la nuova atmosfera “stadio-centrica” firmata DAZN e sarà arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la diretta da San Siro: un’ora prima del fischio d’inizio, a partire dalle ore 19:45, Diletta Leotta sarà affiancata in campo dal contributo tecnico di Massimo Ambrosini e di Christian Vieri che fa ufficialmente il suo debutto come super ospite di DAZN, per accompagnare tutti gli appassionati nelle analisi pre-partita. Una serata che promette forti emozioni e che saprà senza dubbio accendere la passione dei tifosi con interviste ai protagonisti, nei pre e post partita. E con il Derby della Madonnina, è pronto a debuttare anche “DAZN Serie A Show”, il nuovo programma live della domenica di DAZN condotto da Giorgia Rossi.