Totò Schillaci, si aggravano le condizioni dell’ex Juve ed eroe di Italia ‘90

Il miglioramento dei giorni scorsi

I medici che lo curano da diversi giorni avevano infatti dichiarato in tempi non sospetti che le condizioni stavano lentamente migliorando. E lo stesso avevano fatto anche i familiari, in una storia sul profilo Instagram dell'ex calciatore di Messina, Juventus, Inter e della Nazionale italiana: "Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile". Purtroppo, però, nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorato e il mondo del calcio resta col fiato sospeso.