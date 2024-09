Boban brutale sul giocatore Psv: “Cos’è sta roba? Scappi di notte e la baci”

Juventus-PSV di Champions League ha dato il via ad un'accesa discussione negli studi di Sky. Durante il dibattito sono emersi pareri contrastanti riguardanti in particolar modo scelte personali e professionali delicate. Il commento pre-partita di Zvonimir Boban , che ha espresso perplessità sulla decisione del portiere Benitez di lasciare la sua squadra per assistere al parto della moglie, è stato piuttosto diretto. L'ex Milan ha chiaramente affermato che non avrebbe fatto una scelta simile, esprimendo una visione più tradizionale del dovere professionale: " Cos’è sta roba? Io non lo avrei mai fatto ".

Boban critico sulla scelta di Benitez

L’ex centrocampista rossonero, oggi opinionista Sky, ha commentato aspramente l’assenza all’ultimo istante del portiere titolare del PSV, Walter Benitez, che ha abbandonato il ritiro ed è ritornato in Olanda per assistere al parto della moglie. “Te ne vai e vai da tua moglie per la nascita di tua figlia? Ma questo è il tuo lavoro… giochi e poi scappi di notte e vai a baciarla. E’ cambiato il mondo, io non sono così moderno per queste cose. Parlo per me, ovviamente, non giudico ma io non l’avrei mai fatto: è una partita, è il tuo lavoro. Questo è il tuo lavoro, hai dei compagni che devi aiutare”. Parole che riflettono un'interpretazione personale di cosa significhi essere un atleta di alto livello, sottolineando l'importanza di mantenere un impegno professionale costante. L'assenza improvvisa di Walter Benitez a poche ore dall'inizio della partita di Champions League contro la Juventus ha sorpreso molti, generando così una serie di reazioni contrastanti. Il portiere del PSV ha chiesto e ottenuto uno speciale permesso per assistere alla nascita del figlio, costringendo il tecnico Peter Bosz a riorganizzare la squadra e schierare il portiere di riserva, Joel Drommel, come titolare.