Totò Schillaci è morto, addio all’eroe di Italia ’90: il calcio è in lutto

Appresa la notizia del decesso, sui social in tantissimi, tra tifosi e addetti ai lavori, hanno voluto ricordare il bomber siciliano. La Juventus , club nel quale Schillaci ha militato dal 1989 al 1992, lo ha voluto ricordare postando una sua foto in maglia bianconera accompagnata da un messaggio di commiato: "Ciao Totò". Terminata l'avventura in bianconero, Totò si trasferì all'Inter. "Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90". Con queste parole sui social e una foto che lo ritrae in maglia nerazzurra, l'FC Internazionale Milano "si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò".

L'addio del Palermo e della Figc a Totò Schillaci

Palermitano di nascita, Schillaci non ha mai nascosto il suo tifo per il Palermo anche se nel corso della sua carriera non ha mai vestito la maglia rosanero della sua città. "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano - si legge nella nota del club -. Protagonista assoluto delle 'Notti Magiche' di Italia ’90, Totò ha scritto con i suoi gol pagine indelebili della storia del calcio, regalando pura gioia ai palermitani in tutto il mondo. Raro vederti con i nostri colori addosso, caro Totò. Eppure sei stato e sarai per sempre una bandiera di questa città. Per questo ti abbiamo voluto con noi al Barbera quella sera con le vecchie glorie, nel 2019. E per questo rimarrai sempre con noi, a ricordarci che dobbiamo essere sempre capaci di sognare". La Figc, invece, che per ricordare Totò Schillaci ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana, lo ha omaggiato postando una foto di una sua esultanza con la maglia azzurra a Italia '90 e la scritta: "Ciao Totò. Eroe delle Notti Magiche".

Gravina, Zoff e Mancini ricordano l'eroe di Italia '90

"Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano". Così il presidente della FIGC Gabriele Gravina ricorda Totò Schillaci, l'eroe di Italia '90 morto oggi all'età di 59 anni. "Totò è stato un grande calciatore - prosegue -, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale”. "Ciao Totò. R.I.P.", è invece il messaggio (lo stesso che ha poi scritto anche Walter Zenga) dell'ex ct azzurro Roberto Mancini che posta una foto di Schillaci che esulta a Italia '90 e le note di Notti Magiche di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. "Per me è un dispiacere davvero forte, Totò era un grande ragazzo, gli volevo bene, mi piaceva particolarmente". Con queste parole rilasciate all'agenzia ITALPRESS, Dino Zoff ricorda Salvatore Schillaci, che Zoff ha allenato alla Juventus.