Adriano, l'addio al calcio dopo... 8 anni: sarà Flamengo-Inter al Maracana

L'ultima battaglia per l'Imperatore. Adriano Leite Ribeiro, conosciuto più semplicemente come Adriano , è pronto a tornare un'ultima volta in campo. L'ex centravanti, come rivelato da Globo Esporte, dovrebbe giocare la sua partita d'addio al calcio tra tre mesi, nonostante abbia chiuso la sua carriera da professionista nel 2016. Il brasiliano sarebbe quindi pronto a scendere sul rettangolo verde il prossimo 15 dicembre al Maracana (stadio di cui Adriano è diventato un pezzo di storia ), in un test tra le due squadre più rappresentative del suo percorso: il Flamengo e l' Inter .

Flamengo-Inter, partita d'addio per Adriano

A 42 anni quindi l'Imperatore riscenderà nuovamente in campo. Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso alla testata brasiliana: "Anche se ho smesso da qualche anno, avevo bisogno di questa partita per chiudere la mia carriera. Lo dovevo a tutti coloro che mi hanno sostenuto e continuano a farlo". Adriano dovrebbe giocare un tempo con il Flamengo e uno con l'Inter. Furono proprio i rossoneri a lanciarlo: con la maglia dei Mengao l'attaccante ha collezionato 94 presenze e 46 gol nelle due parentesi: il primo nel 2000 e 2001, periodo nel quale vinse la Coppa dei Campioni brasiliana; il secondo nel 2009/2010, appena tornato dall'Europa e in cui trionfò nel campionato brasiliano.

Con i nerazzurri invece ha giocato ha giocato 177 partite tra il 2001 e il 2009, segnando 74 reti e vincendo sette titoli, e guadagnando proprio a Milano il soprannome di 'Imperatore'. La sua ultima esperienza a livello professionistico fu nel 2016, quando giocò per il Miami United, nella quarta divisione statunitense, per sole due partite. All'epoca aveva 33 anni ed era tornato a giocare dopo due anni senza squadra, dopo aver lasciato l'Atletico Paranaense. Ora il ritorno sul terreno di gioco, per un'ultima partita con le sue due squadre del cuore.