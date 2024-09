Presentata la EAFF Football Champions League 2024

Presentata presso la sala stampa del Mapei Football Center di Sassuolo l’edizione 2024 della Amputee Football Champions League.Sono intervenuti alla conferenza stampa Carlo Rossi , Presidente US Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali Amministratore Delegato e Direttore Generale US Sassuolo Calcio, Giammaria Manghi Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Melissa Milani Presidente del Comitato regionale Paralimpico Emilia-Romagna, Stefano Ranghieri Dirttore Marketing e Comunicazione Mapei SpA, Fabio Grosso Allenatore US Sassuolo Calcio e Ambassador EAFF Champions League 2024, Serena Lenzotti Vicesindaco di Sassuolo e assessore welfare, sport e politiche giovanili, Francesco Messori , calciatore Vicenza Calcio Amputati.

La competizione, organizzata dalla European Amputee Football Federation,dopo l’edizione spagnola di Estepona del 2023 vinta dai turchi del ?ahinbey e vedrà la partecipazione delle migliori squadre di Europa. Sostenitori dell’evento la, che promuove lo sport sul territorio ad ogni livello con principi di inclusione eaccoglienza,, Official Sponsor da sempre impegnata a promuovere lo sport e i valori che rappresenta, per la promozione dell’inclusione. Oltre al, squadra Campione d’Italia nel 2023, altre sette squadre si contenderanno l’ambito trofeo. Gli inglesi dell’Everton FC, gli irlandesi del Cork City, i francesi del Paris FC, i polacchi del Wis?a Kraków, i turchi del ?ahinbey SK, i georgiani dell’Odishi?Zugdidi e gli spagnoli del CD Flamencos Amputados.Una competizione internazionale organizzata dal Sassuolo Calcio e dal Vicenza Calcio Amputati, con l’agenzia di marketing ed evena supporto nell’organizzazione della competizione, grazie al patrocinio di UEFA Respect, che vedrà per la prima volta nel Bel Paese le migliori squadre di calcio amputati d’Europa.

Il Sassuolo Calcio ancora una volta ha aperto le porte delle proprie strutture al fine di ospitare eventi di questo genere con il grande interesse internazionale. Un’iniziativa questa che dà continuità al lavoro che il club svolge da anni con il Progetto Generazione S, un progetto etico sociale nato con l’obiettivo di condividere i valori del

calcio ritenendolo uno strumento in grado di condividere con tutti i principi sociali di condivisione ed educazione con forte impatto sociale. "Per il Sassuolo è un orgoglio poter ospitare la EAFF Champions League per la prima volta in Italia. In passato abbiamo ospitato la Nazionale amputati al centro sportivo, oggi ci troviamo ad ospitare 8 squadre di diverse nazionalità che si contenderanno un importante trofeo. Abbiamo accolto la sfida, di essere parte attiva nell’organizzazione, con grande entusiasmo e ci siamo adoperati per fare in modo che per tutti gli atleti questa

diventi un’edizione da ricordare al di là del vincitore finale". Ha dichiarato Carlo Rossi, Presidente del Sassuolo Calcio.



L'Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha voluto sottolineare l'importanza sociale di un evento come questo: "Per noi calcio e sociale camminano di pari passo. Durante l’anno organizziamo numerose iniziative, abbiamo una squadra di Quarta Categoria che ci regala enormi soddisfazioni e come club vogliamo essere vicini a tante iniziative di diverso genere con il Progetto Generazione S. Siamo pronti a ospitare gli atleti ma anche tutti gli appassionati e i curiosi offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza unica all’insegna dello sport. Il calcio, per come lo concepiamo noi, deve essere portatore di emozioni, di valori, di condivisione di momenti unici e il nostro obiettivo sarà quello di far vivere a tutti, con questo spirito, la EAFF Champions League Amputee 2024".

"La Regione continua ad attrarre tornei sportivi internazionali di rilievo - commenta Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione - e siamo lieti di accogliere a Sassuolo la EAFF Champions League Amputee 2024. Manifestazioni come queste, che nobilitano la competizione sportiva, occupano un posto di rilievo nel calendario regionale di oltre 100 eventi di respiro nazionale e internazionale. Lo arricchiscono e lo connotano, poiché promuovono valori fondamentali come l’accoglienza e l'inclusione, che sono pilastri per la crescita della nostra comunità regionale. Il movimento paralimpico continua a catturare l'attenzione di un numero crescente di persone, complice anche l'entusiasmo generato dalle recenti Paralimpiadi di Parigi. Ci auguriamo quindi che questo torneo possa trovare in Emilia-Romagna un pubblico caloroso e una terra accogliente anche per il futuro”.

Presente inoltre Melissa Milani, Presidente del CIP Emilia-Romagna: "Sono davvero emozionata perché è anche grazie a questi eventi che il movimento paralimpico viene promosso a livello sociale. Per il nostro ente è fondamentale sensibilizzare la comunità e veicolare il messaggio che lo sport sia per tutt: ogni persona con disabilità può trovare la propria disciplina all’interno del movimento paralimpico”.

"Essere Official Sponsor della EAFF Amputee Football Champions League è per noi motivo di grande orgoglio e fonte di ispirazione. – ha dichiarato Stefano Ranghieri, direttore marketing e comunicazione di Mapei - Questa manifestazione rappresenta un esempio straordinario di come la passione per il calcio, unita alla volontà e all’impegno, possa superare qualsiasi barriera. La nostra partecipazione a una competizione che promuove l’inclusione, ci consente di ribadire messaggi in cui crediamo, che vanno oltre la competizione, e di consolidare il nostro legame con il territorio, creando un impatto positivo e duraturo".

Presente anche l'Ambassador dell'evento Fabio Grosso, che ha voluto evidenziare l'importanza della condivisione: "Ho avuto la fortuna di partecipare a numerose competizioni internazionali e posso dire che ho vissuto momenti unici che porto con me e che mi hanno aiutato nella crescita. Agli atleti faccio un grande in bocca al lupo e auguro di poter vivere momenti unici in questa edizione della EAFF Champions League".

"Sassuolo ha accolto con entusiasmo la competizione – ha commentato Serena Lenzotti – e per il comune è un onore ospitare una manifestazione di livello internazionale quale è la Champions League per amputati. Siamo molto felici di continuare a lavorare insieme al Sassuolo Calcio per la nostra città con progett importanti atti alla valorizzazione del welfare”.



A concludere gli interventi Francesco Messori: “Ringrazio tutte le persone che hanno permesso di organizzare questo evento, un’attenzione del genere in Italia non c’è mai stata attorno alla nostra disciplina”. Queste le parole dell’atleta che poi ha aggiunto: “Siamo una realtà che merita di crescere e che offre grande spettacolo. Come Vicenza ci siamo allenati bene, siamo pronti a scendere in campo e sono convinto che potremo dire la nostra”.

A partire da venerdì 20 settembre, verranno disputati 18 match con oltre 120 atleti coinvolti. Il sorteggio effettuato lo scorso 30 agosto ha definito i due gruppi: nel gruppo A il Vicenza calcio Amputati, CD Flamencos Amputados, Paris FC e Odishi Zugdidi. Nel gruppo B invece ?ahinbey SK, Everton FC, Cork City e il Wis?a Kraków. Venerdì e sabato le 8 formazioni scenderanno in campo sul sintetico “Adriana Spazzoli” del Mapei Football Center e sul verde dello stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo, domenica invece sarà il turno delle finali che si giocheranno esclusivamente allo stadio di Sassuolo “Enzo Ricci”. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta, in lingua inglese, sulla pagina Facebook della EAFF. Nella serata di venerdì 20 settembre, dopo una prima giornata ricca di partite, si terrà presso il Teatro Carani di Sassuolo la serata di Gala e di presentazione dell’edizione italiana della Champions League Amputee 2024.

Un evento esclusivo riservato ai club che prenderanno parte alla competizione e che avranno la possibilità di sfilare sul palco in una serata spettacolo a loro dedicata.