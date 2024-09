Bonucci campione di generosità: 10mila euro per il portiere dell’Union Berlino malato di tumore

La toccante vicenda Berkin Arslanogullari ha commosso il cuore di molti nel mondo del calcio. La sua battaglia contro il cancro alle ossa , culminata con l' amputazione di una gamba , ha mobilitato tantissimi colleghi e tifosi, che hanno partecipato alla raccolta fondi per sostenere il calciatore dell' Union Berlino e la sua famiglia. Anche Leonardo Bonucci ha voluto contribuire con un significativo gesto di solidarietà, disponendo un'importante donazione e dimostrando come il mondo dello sport si unisca nei momenti di difficoltà. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l'ex calciatore della Juventus avrebbe asicurato un contributo di 10mila euro .

Berkin Arslanogullari, donazioni da Bonucci a Ryerson

Il gesto di Bonucci ha colpito in molti, soprattutto considerando il trascorso dell'ex calciatore con l'Union Berlino nella fase finale della sua carriera. Intorno a Berkin c'è stata una grande mobilitazione. Julian Ryerson ha fatto un'altra importante donazione, a 4 cifre. I fondi raccolti, attualmente oltre i 220mila euro, non solo serviranno per le spese mediche, ma anche per migliorare le condizioni di vita del giovane portiere, che ora necessita di un ambiente privo di barriere architettoniche. Anche se l'obiettivo di 2 milioni di euro appare ambizioso, si spera che con il sostegno continuo dell'Union Berlino e le donazioni private, si possa raggiungere tale cifra.

