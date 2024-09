"Caos Mondiale per Club, Infantino e la riunione d'emergenza: cosa succede"

La stagione 2024/25 rappresenta un punto di svolta per il mondo del calcio. Non solo per l'innovativo format della Champions League, ma anche perché la prossima estate sarà quella della nuova veste del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Eppure, secondo quanto rivelato dal The Athletic, l'avvicinamento alla manifestazione organizzata dalla Fifa non starebbe procedendo nel migliore dei modi.