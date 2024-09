Schillaci, il ricordo straziante della figlia Jessica: “Ci ha chiesto scusa”

Oggi Palermo dirà addio a Totò Schillaci , un momento che toccherà il cuore di molti, dai più anziani ai più giovani, che hanno imparato a conoscere il celebre bomber italiano non solo per le sue imprese sportive, ma anche per la sua umiltà e semplicità. L'ex calciatore della Juventus, scomparso a soli 59 anni, è stato un simbolo non solo del calcio italiano, ma anche della sua amata Sicilia, e i palermitani si raccoglieranno alla Cattedrale per rendergli l'ultimo saluto durante i funerali, dopo due giorni di camera ardente allo stadio Renzo Barbera. La figlia di Schillaci, Jessica , ha raccontato le difficoltà degli ultimi giorni, condividendo il dolore di non poter fare nulla per salvarlo: " Il quadro clinico non lasciava speranza, ma io avrei voluto salvarlo ".

Schillaci, il ricordo della figlia Jessica

"Tre giorni fa, al suo capezzale, io e mio fratello Mattia gli abbiamo detto che davanti all'ospedale c’erano già le TV. Ci ha risposto: ‘A me importa solo di voi'. E ci ha chiesto scusa perché ha pensato di non essere stato presente tutte le volte che avrebbe voluto, che noi avremmo voluto. Io faccio l'infermiera a Verona e sono tornata per stare assieme a lui in questi giorni di profondo dolore", ha detto Jessica, nata dalle prime nozze di Schillaci con Rita Bonaccorso. La giovane ha poi proseguito: "Conosco la trafila del fine vita, ma intraprendere questo cammino con il proprio padre, con un padre giovane, è davvero lacerante. Abbiamo parlato, abbiamo anche scherzato finché è stato possibile. Abbiamo ricordato i momenti più belli delle nostre vite, quelli che non si potranno mai dimenticare, che nessuna morte potrà mai portarmi via. È stato a suo modo un eroe ma per me era solo un padre. Il nostro rapporto non è stato sempre facile, ma quale rapporto fra genitori e figli è facile? Certamente, non è stato facile dirgli addio".

Ed ancora: "Ho preso le ferie a luglio per stare assieme a papà. Siamo andati al mare a Isola delle Femmine, avrebbe voluto portarmi in barca ma faceva già tanta fatica. Ci siamo accontentati di un bagno al mare e di un super pranzo a base di pesce. È stato bellissimo. Quando mi ha riaccompagnato all’aeroporto si vedeva che faticava. La situazione è precipitata negli ultimi giorni: papà ha iniziato a giocare una partita che sapeva già di avere perso. Ma se l’è giocata fino in fondo pensando non a sé stesso ma alle persone che ha amato e che continuerà ad amare ovunque si trovi adesso".