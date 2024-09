Bergamini, chiesti 23 anni per l'ex fidanzata: "Omicidio per vendetta"

La ricostruzione

Nel corso della requisitoria i pm hanno ricostruito il profilo morbosamente geloso di Isabella Internò che “non lasciava respiro” a Bergamini e che quando capisce che la relazione è davvero finita mette in pratica e realizza il suo progetto di ammazzarlo. Già, perché la scienza ha dimostrato in questo processo che Donato Bergamini è morto per asfissia meccanica con mezzo soft, prima di essere sistemato sull’asfalto già morto. In quella che il procuratore D’Alessio ha chiamato senza mezzi termini: “Macabra e squallida messa in scena”. Una serie di testimonianze concordanti e le dichiarazioni “chiaramente false” di Isabella Internò, restituiscono la scena di un omicidio d’onore, venduto per tre decenni come suicidio. Ma in quel suicidio di un giovane calciatore di 27 anni, con un contratto faraonico, la possibilità di giocare in Squadre di Serie A e circondato da tutte le cose più belle della vita, non torna niente.