FANTACUP, Barella out: Inter, chi lo sostituisce? Le 3 opzioni di Inzaghi

Dopo il ko nel derby contro il Milan, per l'Inter si prospetta una settimana decisamente intensa, con tre impegni ravvicinati complice il turno di Champions League. I nerazzurri non hanno avviato il campionato nel migliore dei modi, e cercheranno di trovare la terza vittoria stagionale nel prossimo match contro l'Udinese. Un incontro nel quale però Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, infortunatosi proprio nel derby e costretto ai box fino alla sosta delle nazionali. Una notizia che interessa anche in chiave FANTACUP, il gioco targato Tuttosport. Se i tempi di recupero sono già noti, con il centrocampista che sarà obbligato a saltare la sfida con i friulani e quella successiva con il Torino, chi prenderà il suo posto nell'undici nerazzurro?

Inter, Barella out: chi al suo posto? Il centrocampo tipicamente inzaghiano è ormai ampiamente noto: Barella come mezzala destra, Mkhitaryan sul centro-sinistra e Calhanoglu in mezzo. Escludendo Asllani, che nelle idee del tecnico nerazzurro rappresenta il backup del regista turco, sono due i pretendenti per sostituire l'infortunato Barella: Frattesi e Zielinski. Due calciatori estremamente differenti per caratteristiche, ma entrambi capaci di poter giocare in quella zona di campo, nonostante il secondo venga spesso identificato come l'alter ego di Mkhitaryan. L'ex Sassuolo è dotato di una qualità rara, quella di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, con grande capacità di inserimento. In fase di interdizione e di dialogo con i compagni, però, il polacco ha sicuramente qualcosa in più nel proprio bagaglio tecnico. A tutto questo va aggiunto un ulteriore elemento da considerare nell'analisi: quello del rendimento da subentrati.

Frattesi-Zielinski e la terza opzione di Inzaghi Se Frattesi ha dimostrato di poter essere decisivo facendo il suo ingresso in campo a gara in corso, e segnando anche gol pesanti, Zielinski nei suoi anni al Napoli è sembrato decisamente più incisivo venendo schierato dal 1'. Anche in questo avvio all'Inter il polacco non ha particolarmente brillato nei due spezzoni giocati in Serie A con Monza e Milan, ma è stato assolutamente all'altezza della sfida di Champions contro il Manchester City dove è sceso in campo fin dall'inizio. Analisi e riflessioni che Inzaghi starà già facendo, ma alle due opzioni sopracitate se ne potrebbe aggiungere un'altra: quella di vedere Frattesi e Zielinski in campo insieme. In questo avvio di stagione infatti Mkhitaryan è sembrato decisamente più appannato rispetto alla scorsa annata. E così il tecnico nerazzurro, che sta centellinando i proprio calciatori tra Serie A e Champions, potrebbe decidere di preservare l'armeno contro l'Udinese. Una possibilità, quella di vedere il terzetto Zielinski-Calhanoglu-Frattesi, che potrebbe prendere sempre più corpo.

