Mondiale per club: la verità sull'annullamento e il ruolo dell'Arabia

In questi giorni circolano notizie sul possibile annullamento della manifestazione e la ragione è tanto semplice quanto importante: non si trovano i soldi dei diritti televisivi. La Fifa ha iniziato a cercarli da un anno, ma le tv finora hanno mostrato un tiepido interesse e, quindi, il miliardo di euro che dovrebbe arrivare da lì è a rischio.

Ma non è a rischio il Mondiale, perché per Infantino vuole farlo assolutamente. Con il Mondiale 2025, infatti, inserisce la Fifa nel grande giro del calcio dei club, finora sotto il controllo dell'Uefa che, infatti, è tra quelle più scettiche sul progetto.

In ogni caso, mentre le tv europee stanno facendo i conti e per il momento sono ferme, ci sono sponsor e tv saudite che potrebbero fornire quei soldi. Il legame fra l'Arabia e la Fifa è forte e in ballo c'è anche la candidatura al Mondiale 2034 cui i sauditi tengono moltissimo. E la stessa Fifa potrebbe finanziare la prima edizione del Mondiale per club per lanciarlo (come è capitato con altre competizioni in passato). Insomma, se dovete scommettere sul Mondiale per club è rischioso puntare sul fatto che salti.