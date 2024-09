Griezmann clamoroso, lascia la Francia. Annuncio social: "Chiudo questo capitolo"

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Antoine Griezmann ha dato clamorosamente l'addio alla nazionale francese. Un annuncio sicuramente inaspettato, visto che il 33enne era ancora tra i pilastri della Francia nonostante non avesse brillato particolarmente nell'ultimo Europeo. La perdida de "le petit diable" segna un punto di svolta per l'era Didier Deschamps , che dovrà rinunciare ad uno dei calciatori più importanti ed insostituibili della sua gestione.

Francia, l'addio di Griezmann: "Chiudo questo capitolo"

Questo il messaggio pubblicato dall'attaccante dell'Atletico Madrid su Instagram per dare l'addio alla nazionale francese: "È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa bellissima avventura e a presto". Un annuncio che, oltre allo stupore per questa sorprendente decisione, sta generado anche grande affetto con tanti messaggi da parte di tifosi per uno dei calciatori che ha scritto di più la storia della Francia.