“Club danneggiati”, il procuratore Viola in conferenza con la cover dell’Inter

Il Procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè sta chiedendo ai pm della Procura della Repubblica di Milano l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto per valutare se vi sono condotte di tesserati e delle due società astrattamente rilevanti per l'ordinamento sportivo.

Chi è Viola, il procuratore che tifa Inter

Il procuratore di Milano che sta indagando sul caso degli ultras di Inter e Milan è di chiara fede interista, come da lui dichiarato tempo fa in un video. Quello che sta facendo discutere in queste ore è il fatto che Viola si sia presentato in conferenza stampa, sui fatti riguardanti anche la società nerazzurra, con la cover del telefono dell'Inter: non è proprio il massimo esporsi in questo modo nella conferenza stampa dove si rappresenta il simbolo dell’imparzialità della giustizia. Assiduo frequentatore della San Siro nerazzurra, Viola è stato spesso visto in compagnia di alcuni dirigenti della società nerazzurra come nel giugno 2022 quando, in un albergo del centro di Milano, si intrattenne con i due ad interisti Marotta e Antonello. Un incontro istituzionale, di conoscenza reciproca visto che il procuratore di Milano aveva preso da poche settimane il posto del precedente procuratore capo della città, Francesco Greco.