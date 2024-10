Calciatori Panini Anteprima 2024-25: la bustina per completare la collezione sabato in edicola con Tuttosport

Finalmente è arrivata in edicola la collezione Anteprima. Sabato con il quotidiano la prima delle 4 bustine per completare questa bellissima collezione firmata Panini e solo venerdì 4 ottobre riceverai in omaggio l'album

01 . 10 . 2024 08:24 1 min