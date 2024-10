"La 'Ndrangheta nelle curve di Inter e Milan non è una novità"

"La 'ndrangheta nello stadio di Milano per me non è stata una novità, ma una conferma di quello che ho ascoltato quando lavoravo in Calabria". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a margine di una conferenza stampa in Procura, rispondendo a una domanda sull'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'arresto di esponenti di spicco delle tifoserie di Inter e Milan. "Tanti anni fa - ha ricordato Gratteri - ho mandato alla Procura di Milano delle intercettazioni nelle quali si parlava del fatto che la 'ndrangheta era presente dentro e fuori lo stadio, controllava la distribuzione di panini e bibite, la gestione delle curve. Per me non è stata una novità ma una conferma di quello che io ho ascoltato quando lavoravo in Calabria proprio perché ho mandato anni fa intercettazioni alla Procura di Milano".