Conte, De Zerbi, Bremer: il mercato lo fa la curva, i nomi tirati in ballo

Il vocale a Inzaghi

Ebbene, alle ore 13:57 dello stesso giorno, in attesa di ricevere notizie da Skriniar sul luogo dell’incontro, Nepi ha inviato un messaggio vocale ad Inzaghi per fissare un incontro con quest’ultimo; nel messaggio vocale Nepi precisava che con l’altro “responsabile” della curva (Ferdico ndr) volevano incontrarlo ad Appiano ma “… il direttore ha rotto i *** quindi non siamo venuti perché non vogliamo mettere in difficoltà nessuno … aggiungendo che volevano comunque incontrarlo per … fare una quadra”. Di tutta risposta, Inzaghi glissava l’invito rispondendo in questi termini: “… ciao Mauretto...mamma mia senti che voce...io sono qua ad Appiano…che sto aspettando che viene mio padre da Piacenza ok... ti do un abbraccio grande Mauretto…”. La risposta di Inzaghi ha generato la reazione di Ferdico il quale giudicava irrispettosa l’argomentazione del tecnico interista asserendo “Non se la cava così...fermati un attimo…ti dico io…si ti dico io cosa gli dici e poi glielo dici... dici Mister…mister abbiamo bisogno di parlarti di persona…”. La successiva risposta di Nepi per l’allenatore Inzaghi - concordata con Ferdico - è stata inoltrata tramite un altro messaggio vocale: “… ok mister noi avremmo bisogno di parlarti di persona quando hai tempo ... e va beh se...ovviamente la famiglia prima di tutto se aspetti tuo papà ci mancherebbe...se stasera per caso sei in giro per qualche cosa...anche solo un caffè al volo...per fare una quadra...volevamo solo parlarti 5 minuti ma nulla di che...nulla di preoccupante siamo…tanto siamo solo io e Marco siamo i responsabili delle curva quindi...non...intanto grazie per la coppa e complimenti per la coppa poi volevamo fare una considerazione con te... ci interessava sapere il tuo parere...tutto ci faccia sapere quando ci potremmo vedere... va bene grazie...anche...cioè possiamo anche evitare di...ti dico chiaro ho parlato con Max e Max mi ha detto…va bene vedetevi ma vedetevi non qua capito?...Quindi non c’è problema…facci sapere tu per piacere sempre grazie ciao…”.