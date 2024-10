Al via "Extra Time Almaviva": la startup competition di Social Football Summit

È ufficialmente aperta la call per la startup competition di SFS, giunta quest'anno alla sua 6° edizione. Dal 2018, questa challenge è diventata un punto di riferimento imprescindibile per le startup che operano nel settore sportivo e, in particolare, nella football industry. Con oltre 250 candidature ricevute e 40 startup selezionate nelle precedenti edizioni, SFS ha contribuito a promuovere startup di successo come Stargraph, Olympialex, H-Cube, Ticketoo, Floky, Pick Roll, Up2You, Kama Sport, Floky42, MorphCast, NFT Lab e Dachain. Nel corso degli anni, SFS ha visto il supporto di main sponsor prestigiosi consolidando la sua posizione come evento di riferimento per l’innovazione nel calcio. Almaviva, già partner delle edizioni 2019 e 2022, ha deciso di puntare nuovamente sulla challenge del Social Football Summit , per contribuire alla crescita dell’innovazione in questo settore.

Quest'anno, la competizione si articolerà in un nuovo format, che si svolgerà in due tempi – come una partita di calcio – con accesso alla finale. Nel corso della competizione, le otto startup selezionate si sfideranno nel corso del primo tempo per accedere alla fase successiva, con un pitch di 4 minuti. Nel secondo tempo le quattro startup rimaste in gara dovranno affrontare una nuova sfida su un tema specifico e, infine, le due startup finaliste avranno 3 minuti per presentare il loro "Future Pitch". Le startup partecipanti dovranno confrontarsi con alcuni dei temi più innovativi del settore, tra cui: Intelligenza Artificiale e Big Data, Web3 e Tecnologie Immersive, Smart Stadium e Fan Engagement, Wearable, Dispositivi e Hardware, Sostenibilità, Inclusione e Parità di Genere.

“Siamo orgogliosi di lanciare questa sesta edizione della nostra startup competition”, ha dichiarato Gianfillippo Valentini, Ceo e Founder SFS e Go Project. “Extra Time rappresenta una straordinaria opportunità per tutte le startup che desiderano innovare il mondo del calcio, un settore in continua evoluzione e sempre più aperto alle nuove tecnologie.” “Sport e innovazione creano un connubio che funziona - ha affermato Antonio Amati, direttore generale divisione IT di Almaviva - l’implementazione della tecnologia nello sport ha permesso di creare un enorme valore sia in termini di sviluppo economico che di fruibilità dei servizi, offrendo opportunità e sicurezza e amplificando platea e messaggio. In questo contesto sosteniamo la startup competition di SFS per contribuire all’evoluzione del settore”. "In occasione di questa sesta edizione, siamo entusiasti di presentare un format rinnovato per la startup competition, ispirato alla struttura di una partita di calcio. Siamo convinti che questo nuovo format metterà alla prova le capacità delle startup in modo dinamico e coinvolgente, proprio come il calcio sa fare”, dichiara Vincenzo Filetti, responsabile della startup competition di SFS. Le startup interessate possono presentare la propria candidatura online sul sito ufficiale della competizione www.socialfootballsummit/it/extratime-almaviva fino al 31 ottobre. Per ulteriori dettagli su requisiti, regolamento e premi, consultare il sito web.