Del Piero tra Jokic e Garnett: stelle di calcio e Nba insieme, dove e perché

ABU DHABI (Emirati Arabi) - La stagione NBA è alle porte e ieri sera ad Abu Dhabi i Boston Celtics campioni in carica hanno affrontato i Denver Nugget s nella prima amichevole pre-stagionale. All'Etihad Arena Boston ha avuto la meglio per 107-103 di fronte ad un parterre gremito di stelle internazionali dai rapper 2 Chainz , Will.i.am alle leggende del calcio come Iker Casillas , Clarence Seedorf , Ronaldinho , Thierry Henry e anche due note al pubblico italiano: Christian Vieri ed Alessandro Del Piero .

Alex & Bobo con le leggende Nba

Per il secondo anno consecutivo la Lega Serie A e l'NBA, la Lega di basket americana, si sono incontrate nella suggestiva cornice di Abu Dhabi per svolgere con le loro leggende attività di cross-marketing improntate sulla collaborazione e sullo sviluppo del brand in un`area strategica come il MENA, in coordinamento con l'ufficio della Lega Serie A ad Abu Dhabi. Ambassador della Lega Serie A sono stati per l`occasione proprio Alessandro Del Piero e Christian Vieri, che hanno avuto modo nel corso della giornata di ieri di visitare l'NBA District, dove si sono anche cimentati in qualche tiro a canestro, per poi spostarsi all'arena.

I due, oltre ad aver ricevuto le maglie personalizzare delle due squadre presenti, hanno posato inisieme con Neemias Queta (giocatore portoghese dei Celtics) regalandogli anche una fascia da capitano firmata, inoltre c'è stato anche un leggendario scambio di maglie. Infatti Del Piero ha scambiato la sua numero 10 della Juventus con Kevin Garnett (leggenda NBA e campione 2008 con i Celtics) che a sua volta ha regalato ad Alex la sua #5 di Boston. Del Piero che ha anche avuto modo di salutare la stella dei Nuggets Nikola Jokic. Vieri invece ha scambiato al sua #32 dell'Inter con un'altra leggenda NBA ovvero Derek Fisher (3 volte campione NBA con i Lakers).