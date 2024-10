La Fondazione Polito 'colpisce' ancora: nel ricordo di Andrea Fortunato

La Fondazione Polito, da sempre impegnata perché tutte le società sportive adottino il Passaporto Ematico al fine di prevenire le patologie ematiche, scende nuovamente in campo. E l'occasione è ghiotta: approfittando del match disputato venerdì 4 ottobre al Maradona contro il Napoli, nel ritiro del Como a Caserta si è svolta una toccante cerimonia in memoria di Andrea Fortunato, cresciuto calcisticamente nelle fila dei lariani e al quale è intitolato il Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate (Salerno). L'evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Polito, ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato del club lariano, Francesco Terrazzani, del presidente Davide Polito e della vicepresidente Monica Martuscelli.