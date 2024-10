Iniesta, addio al calcio in lacrime: l'ufficialità con un video commovente

L'8 ottobre è lì a un passo. Pochissime ore e Andres Iniesta darà il suo addio al calcio giocato, a 40 anni. Lo aveva in parte già annunciato qualche giorno fa, sempre con un post . Un giorno e una data non casuali perché in quel numero è racchiusa tutta l'essenza di "Don" Andres Iniesta . La maglia numero 8 del Barcellona, luogo dove tutto è iniziato e da dove parlerà il centrocampista spagnolo per ufficializzare la sua decisione, è e resterà impressa con il suo nome perché è con quella, oltre a quella della Spagna, con cui ha conquistato il mondo a suon di giocate, gol e partite. Lo stesso calciatore ha pubblicato un video nei suoi post di Instagram dove 'spoilera' il suo annuncio grazie anche al contributo di alcuni allenatori e compagni avuti nel corso della sua straordinaria carriera.

"El Juego continua" tradotto "il gioco continua". È questo il titolo del video carico di emozioni che ha pubblicato Andres Iniesta sui suoi canali social. Un video in cui lo spagnolo ha il viso colmo di lacrime, soprattutto alla domanda dell'interlocuore: "Andres cos'è per te il calcio?" . Dire basta non è mai facile soprattutto quando quel pallone ti ha regalato gioie personali e altrettante ne ha fatte vivere ai tifosi che sono rimasti incantati dall'estro del numero 8.

Nel video poi anche ex compagni come Luis Enrique: "Il mio ricordo di lui è di quando eravamo piccoli nella strada, giocavamo a pallone fino a tarda serata e sua madre lo chiamava: 'vieni qui, vieni qui'". O chi lo ha allenato come Van Gaal: "Non era un giocatore molto fisico però aveva il calcio sempre in testa. Ha sempre avuto un carattere positivo e modesto". E Guardiola: "Avevo in squadra uno dei talenti più importanti in quel momento". Ma anche Del Bosque: "Quando c'era lui in campo partivamo sempre in vantaggio. Un'immagine che ricordo è l'affetto e l'ovazione della gente nei suoi confronti, questo fa capire tanto di Iniesta".