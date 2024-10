Pogba, Deschamps si espone: “Lunghe telefonate. Adesso la Juve…”

"Sono felice per lui". Questo parole sono state dette da Didier Deschamps in merito alla vicenda di Pogba. Qualche giorno fa al centrocampista francese è stata ridotta la squalifica per doping, da 4 anni a 18 mesi, e da marzo può tornare in campo a giocare: "Dovrà fare una preparazione specifica" ha sottolineato il ct della Francia parlando sempre di Paul.

Deschamps, Pogba e il ritorno in campo In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della federazione francese, Didier Deschamps, ha parlato della situazione Paul Pogba e delle ultime novità: "Sono molto contento. Ho parlato al telefono con lui per parecchio tempo e durante tutto questo periodo che è stato molto complicato per lui. Ovviamente è una notizia molto importante per lui. Almeno sa che potrà giocare nuovamente a calcio a partire da marzo. Ci sarà un periodo da gennaio in poi in cui dovrà fare un lavoro e una preparazione molto specifici".

Il Ct della Francia ha proseguito: "È un sollievo per lui. Anche io sono molto felice per lui. Certo, è ancora una pena pesante ma 18 mesi sono meno severi rispetto ai 4 anni della prima sentenza. Quindi c'è questa luce che si riaccende, ci saranno dei passi da fare. Nel frattempo in relazione al suo club, la Juventus, che a oggi è il suo datore di lavoro, ci saranno discussioni ma almeno lui sa che a marzo 2025 tornerà a giocare. E lui ama tanto giocare a calcio".

