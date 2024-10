Morata convocato dalla Spagna: è record. Dalla Juve al Milan, ecco perché

Alvaro Morata torna in Nazionale dopo la convocazione del ct De La Fuente. Ma non è certo questo a far parlare. Il capitano de La Roja affronta la sua prima esperienza con la Spagna da giocatore del Milan, dopo aver saltato la pausa nazionali di settembre causa squalifica ed infortunio. E proprio il Milan rappresenta la quinta squadra di club di Morata con la quale l’attaccante ha ottenuto una chiamata per rappresentare la sua nazione.