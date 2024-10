De la Fuente contro la Spagna: "Campione d'Europa ma senza contratto"

Forte e chiara l’accusa del commissario tecnico della Spagna , Luis de la Fuente , proprio alla Federazione della sua nazionale. In un'intervista a Cadena Ser, infatti, l’allenatore ha tuonato: “Non si è mia visto che un ct campione d’Europa rimanga senza contratto”. Dura affermazione, che arriva a pochi giorni dalla sfida di Nations League tra Spagna e Serbia , che si disputerà il 15 ottobre. Durante l’intervista il tecnico ha reso noto il suo punto di vista sulla situazione contrattuale che lo riguarda, lamentando tra le altre cose di “aver ancora il contratto con le condizioni di quando sono salito dall’ Under 21 alla nazionale maggiore, senza alcun rinnovo. Sarebbe stato giusto firmare un nuovo contratto”.

De la Fuente e il suo disappunto

L'allenatore non ha così espresso soltanto un suo malessere ma ha posto interrogativi sulla gestione dei contratti nel calcio. Un disappunto derivante dal mancato rinnovo contrattuale, che rimane fisso alle cifre percepite dal tecnico quando allenava l'U21 delle Furie Rosse. Ulteriori dubbi sorgono in merito al supporto della Federazione verso il ct. Non adeguare il contratto a chi vince e porta ad un successo come quello dell'Europeo rappresenta una pratica lontana dagli standard del calcio di oggi, dove al minimo trionfo si è pronti a reclamare per contratti più onerosi. E questo caso rischia di compromette il rapporto tra la Federazione spagnola, appunto, e il commissario tecnico in carica Luis de la Fuente.

La situazione della Spagna

Nette affermazioni, così come netto è stato il riferimento al suo predecessore alla guida de La Roja. Secondo de la Fuente infatti tutto questo “con Luis Enrique non sarebbe successo…”. Il ct ha così sollevato una questione scomoda, evidenziando l’incongurenza tra i trionfi ottenuti e la condizione contrattuale rimasta immutata dai tempi dell’U21. Una situazione che evidenzia il malcontento del tecnico ed il mancato riconoscimento del suo valore da parte della Federazione.

Una situazione non facilissima in casa de La Roja, reduce dalla vittoria dell’ultimo Europeo ma alle prese con gli infortuni di due giocatori fondamentali, Rodri e Carvajal, che salteranno la stagione, oltre al forfait dell'ultimo minuto di Nico Williams. Non ultimo per importanza, lo sfogo del ct, che ora pretende un adeguamento del contratto in virtù dello status e dei successi raggiunti. Il trattamento iniquo rispetto a Luis Enrique lamentato dall'attuale tecnico della Spagna mette in risalto la frustrazione personale dell'allenatore, che ora dovrà gestire gli impegni di Nations League mantenendo la positività nell'ambiente.