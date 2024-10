Lo riconoscete? Fenomeno al Porto e in Spagna, bidone totale alla Juve

La sua parentesi a Torino inizia subito in salita: nella gara del 23 settembre contro la Roma, dopo appena 9', si fa male rimediando la rottura totale della rotula del ginocchio sinistro , un infortunio simile a quello precedente, con 4 mesi di stop. Problematiche fisiche e due interventi chirurgici, che impediranno al portoghese di scendere in campo a lungo, con sole 4 presenze collezionate in tutto l'anno. L'auspicio era quello di un riscatto nella stagione successiva, ma nel ritiro estivo ecco la recidiva con la frattura della rotula sinistra che lo porta a sottoporsi ad un nuovo intervento . A quel punto inizia la trattativa tra il calciatore e il club, che porterà alla rescissione del contratto , ufficializzata l'8 aprile 2009. Salutata la Juve, Jorge Andrade ha sondato il terreno per una nuova esperienza da calciatore: alla fine, però, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo .

Eppure il portoghese resta nel mondo del calcio, con l'inizio della vita da allenatore. Le giovanili del Belenenses nel 2014, i due anni all'Atletico CP (prima da vice, poi da tecnico ad interim), per poi diventare in seguito la guida tecnica dell'Oriental. Nel 2019 l'ultima esperienza al Vitoria Setubal da vice allenatore, per poi interrompere anche la sua carriera da trainer. Ma oggi cosa fa Jorge Andrade? Gioca ancora occasionalmente a calcio, con le Leggende del Portogallo, ma è soprattutto ambasciatore della Liga Portugal (campionato portoghese) oltre che commentatore della tv e radio andalusa RTP. Le aspettative altissime, gli infortuni, meteora Juve e la carriera chiusa in anticipo: Jorge Andrade, ciò che poteva essere e non è stato.