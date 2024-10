Umag Trophy: verso la decima edizione, c’è anche la Juve

« Per i bambini, l’Umag Trophy è come il Capodanno. Creiamo per loro una sorta di Champions League, aperta a tutti »: parola degli organizzatori dell’agenzia B4 in vista della decima edizione di uno dei tornei giovanili più importanti d’Europa. A marzo e aprile 2025 , infatti, la costa adriatica ospiterà nuovamente una grande festa del calcio. Perché ogni primavera, i campi del centro sportivo di Umago, situati a pochi passi dal mare Adriatico, si riempiono di giovani talenti provenienti da oltre 15 Paesi.

Esperienza educativa

Dopo un decennio di crescita e sviluppo, l’Umag Trophy è diventato il torneo di calcio giovanile più prestigioso della regione nonché uno dei più grandi d’Europa. L’edizione 2024, svoltasi a marzo, ha visto la partecipazione di oltre 400 squadre e ha coinvolto più di 20.000 tra giocatori, allenatori e accompagnatori, che hanno anche potuto godere di un programma ricco di eventi collaterali, dalla cerimonia di apertura allo stadio Atp Goran Ivanisevic, all’intrattenimento per bambini, concerti di musica dal vivo, fino alla cerimonia di chiusura. Ogni primavera, squadre di giovani calciatori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni si dirigono sulla costa istriana per trascorrere quattro giorni giocando a calcio, ma non solo per la competizione. Considerando l’età dei partecipanti, l’evento non è unicamente una corsa ai trofei, ma soprattutto un’esperienza educativa che permette ai ragazzi di vivere in un nuovo contesto, imparare e acquisire nuove competenze. È anche una rampa di lancio per i talenti più promettenti, osservati dagli scout di grandi club», spiega Timotej Kranjc, Ceo dell’agenzia B4, che da dieci anni guida l’organizzazione del torneo.

Strutture al top

Il fascino dei grandi club europei è un elemento di richiamo importante. In passato, all’Umag Trophy hanno partecipato squadre come Barcellona, Juventus, Arsenal, Milan, Inter e Benfica, oltre a club regionali come la Stella Rossa e il Partizan di Belgrado, Dinamo Zagabria, Hajduk Spalato, Red Bull Salisburgo, Sturm Graz, oltre alle italiane Udinese, Verona, Parma, Vicenza e Unione Triestina. Ancora Kranjc: «I grandi club europei vengono invitati a centinaia di tornei ogni anno, ma ne scelgono solo pochi, e l’Umag Trophy è uno di questi. Il fatto che tornino regolarmente dimostra che stiamo facendo le cose nel modo giusto». Ma cosa rende così speciale questo torneo agli occhi dei campioni della Champions League? Secondo gli organizzatori, è un mix di ottime strutture, trasporti ben organizzati, qualità e vicinanza dei campi da gioco, un sistema di competizione ben strutturato e una comunicazione costante durante tutto l’anno. «L’Umag Trophy offre alle piccole realtà calcistiche della regione l’opportunità di confrontarsi con squadre che solitamente vedono solo in televisione. Questo rende l’esperienza unica per giovani talenti anche di squadre di leghe minori, che possono vivere questo sogno a poche ore di macchina da casa», conclude Kranjc.

Dall’Under 8 alla U14

Nonostante l’esperienza decennale nell’organizzazione del torneo, le sfide non mancano. Emir Haskic, Managing Director dell’agenzia B4, ha evidenziato la complessità logistica di un evento così grande: «Gestire un numero così elevato di squadre e partite richiede un programma pieno dal mattino alla sera. Anche se il feedback è stato estremamente positivo, puntiamo sempre a migliorare. E in futuro intendiamo investire nell’infrastruttura, migliorando ulteriormente la qualità del manto erboso e l’esperienza per i visitatori, rendendo il luogo del torneo ancora più accogliente». E ancora: «Essendo una competizione per bambini e non uno sport d’élite, l’evento riceve meno attenzione mediatica di quanto meriti. Tuttavia, considerando il numero di squadre e partite, l’Umag Trophy è uno dei più grandi eventi sportivi annuali della regione». L’edizione 2025 dell’Umag Trophy inizierà il 6 marzo, con i giocatori della categoria Under 9. Nelle settimane successive scenderanno in campo le categorie U11 (13-16 marzo), U10 (20-23 marzo), U13 e U14 (27-30 marzo), e infine U8 e U12 (3-6 aprile). Maggiori informazioni sulle iscrizioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.b4.si/it/umagtrophy. Secondo gli organizzatori, il torneo è un’occasione imperdibile per tutti i giovani calciatori, il cui entusiasmo e i sorrisi rappresentano l’obiettivo principale per decretare il successo dell’evento. Haskic: «L’Umag Trophy offre una combinazione unica di divertimento, una meravigliosa località marittima e un torneo di qualità, con partite sufficienti per tutti, indipendentemente dal livello di abilità calcistica. Qui i giovani si sentono davvero come giocatori della Champions League».