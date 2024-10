Juventus, Inter e Milan? In Premier non valgono il Brighton...i dati shock

La rosa della Juventus è la terza per valore di mercato nel campionato di Serie A. Il dato emerge dall'ultimo aggiornamento dell'osservatorio calcistico CIES, dedicato ai valori delle rose dei club, compresi i giocatori di proprietà in prestito ad altre società. In Italia il gruppo bianconero a disposizione di Thiago Motta è il terzo che vale di più sul mercato. La rosa della Vecchia Signora, infatti, è valutata 697 milioni di euro, con Yildiz che è il giocatore più prezioso, con un valore di mercato che va dai 52 ai 66 milioni di euro.