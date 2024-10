George Baldock del Panathinaikos trovato morto in piscina: tragedia in Grecia

ATENE (Grecia) - Tragedia ad Atene. George Baldock, terzino inglese naturalizzato greco, Paese per il quale ha vestito la maglia della nazionale in dodici occasioni, dalla scorsa estate in forza al Panathinaikos, è stato trovato morto - a soli 31 anni - nella piscina della propria abitazione. Il club ellenico, che non ha ancora diramato un comunicato ufficiale, in attesa delle indagini sulle cause della prematura scomparso, ha 'vestito a lutto' i propri account ufficiali sui più importanti social network. Dalle prime indiscrezioni, l'allarme sarebbe scattato dalla segnalazione fatta dalla moglie, residente nel Regno Unito, che non riusciva a mettersi in contatto con il marito. Sarebbe, quindi, intervenuta la polizia che, una volta entrata in casa, avrebbe fatto la macabra scoperta.