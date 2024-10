Arbitra e osservatore sospesi per un video hot, scandalo in Turchia: "È fake!"

Karaaslan e il video hot: la difesa dell'arbitra turca

La Federcalcio turca ha sin da subito utilizzato il pugno duro nell'affrontare lo scandalo che ha creato non poco imbarazzo nel calcio turno. Nel sex tape diffuso in rete i due appaiono intenti a fare sesso. Karaarslan ha respinto le accuse, sostenendo che il video sia stato falsificato usando l'intelligenza artificiale. I legali della ragazza hanno affermato che il filmato incriminato sia stato adeguatamente manipolato in modo tale da far apparire l'arbitra in situazioni compromettenti, ma non è lei la persona ripresa nel filmato: "Dal punto di vista legale dovrò affrontare una lunga strada, ma la vincerò nel modo più forte e determinato", ha ammesso Karaarslan. Quindi ha aggiunto: "Non sono io, quando me l'hanno detto ho iniziato a piangere, non sono cose che farei. Sosterrò la mia causa fino alla fine. Sono solo una dei tanti che sta subendo danni, spero solo di essere l'ultima"...