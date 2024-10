L’Inghilterra sogna Guardiola, ma ora vorrebbe Tuchel

La sconfitta rimediata a Wembley contro la Grecia ha di nuovo fortemente appesantito l’aria intorno alla Nazionale inglese. Non che prima di giovedì le cose fossero tutte rose e fiori, visto che dopo la delusione europea e il conseguente addio di Southgate - per 8 anni Deus ex machina ma anche parafulmine dopo ogni insuccesso - tutti si attendevano un’immediata risposta da parte della Football Association: insomma, la scelta immediata di una guida di primo livello attraverso cui far compiere l’ultimo salto di qualità a livello di squadra a una rosa di calciatori che oltremanica considerano una sorta di Gold Generation. Non è stato così. A quasi tre mesi dalla fine della gestione Southgate, sulla panchina inglese siede infatti ancora il traghettatore Lee Carsley , tecnico prelevato dall’Under 21 per gestire il gruppo fino alla scelta del nuovo ct, e le cui quotazioni sono scese ulteriormente dopo la figuraccia con la Grecia. Tanto che lui stesso ha ammesso di non vedere l’ora di tornarsene alla tranquillità della gestione dei ragazzini, con i quali ha anche vinto l’Europeo di categoria poco più di un anno fa, e di lasciare la patata bollente a chi lo seguirà.

La batosta con la Grecia. E Tuchel...

La batosta rimediata contro la Grecia, brutta soprattutto perché arrivata dopo una gara scialba, quasi svogliata, ha dunque riportato d’attualità la questione ct, e messo ulteriore fiato sul collo di chi è chiamato a sceglierlo: nella fattispecie la Federazione inglese impersonificata da John McDermott, il direttore tecnico, e Mark Bullingham, l’amministratore delegato. Non è dunque un caso che il giorno dopo la sconfitta siano iniziati a circolare con forza alcuni nomi, cosa mai successa nelle settimane precedenti. E fra quelli circolati è il nome dell’ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco, Thomas Tuchel, quello che ha visto rafforzare di più le proprie quotazioni. Il tedesco, dopo aver lasciato la Baviera, è ancora senza squadra. Per questo e tanti altri motivi rappresenterebbe un candidato ideale: conosce bene il calcio inglese, ha un’enorme esperienza internazionale e, soprattutto, è un vincente. La scelta, però, non è stata ancora fatta, e - va precisato - la FA non ha ancora incontrato di persona nessuno dei candidati. Oltre a quello di Tuchel in lizza rimangono infatti altri nomi: Potter, per esempio, anche lui disponibile sin da subito, ma anche Howe, che però è fortemente ancorato al progetto Newcastle e dunque più difficile da liberare.

La situazione di Guardiola

Ma c’è un altro nome che non è ancora stato cancellato dalla lista, ed è quello inserito nella categoria sogni: infatti, in cima alla lista dei desideri della FA continua a esserci Pep Guardiola. L’immobilismo di questi mesi, la scelta di prendere tempo affidando la squadra a Carsley e quella di non procedere con l’incontrare nessun candidato hanno tutte una ragione comune: la volontà di capire cosa Pep farà a partire dal prossimo giugno. Il catalano rimane l’obiettivo principale, e rimarrà tale fino a quando la FA capirà che il matrimonio è impossibile. Affidare al più grande allenatore di questa generazione il compito di riportare l’Inghilterra alla vittoria del Mondiale 60 anni dopo il primo e ultimo successo sarebbe infatti il progetto più ambizioso messo in piedi dalla Federazione inglese da quando l’organo di governo del calcio ha acquisito, demolito e ricostruito Wembley. E lo sarebbe anche per Guardiola, che così potrebbe puntare a vincere una scommessa che tanti sui colleghi, anche di livello, hanno perso.