Una domenica qualunque: De Laurentiis officia un matrimonio, Brozovic testimone

Aurelio De Laurentiis e Marcelo Brozovic: accoppiata quantomeno strana, a maggior ragione se di mezzo non c'è il calcio. Eppure il patron del Napoli e l'ex centrocampista dell'Inter, oggi in forza all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, si sono effettivamente ritrovati l'uno accanto all'altro ad un... matrimonio. Entrambi investiti di ruoli importanti, seppur decisamente differenti.

Matrimonio con Brozovic e De Laurentiis A Villa Lattuada, in Brianza, si sono uniti a nozze Roberta Congiu e Andrea d'Agostino. Quest'ultimo, manager affermato, ha scelto come suo testimone di nozze proprio Brozovic. De Laurentiis invece, con tanto di fascia tricolore e occhiali da sole, ha officiato il matrimonio. Il presidente del Napoli ha tenuto un discorso in cui non si è fatto mancare una battuta sulla rivale di sempre, la Juventus.

Così De Laurentiis: "Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli. Andrea, questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Non hai nulla di cui vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici a riguardo, che all’età di otto anni, nel corso dei preparativi della festa di inaugurazione della vostra nuova casa, più persone ti abbiano visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere… Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh". Dopo la battuta, la sorpresa: un video di auguri arrivato direttamente da Carlo Verdone.

