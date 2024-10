Sentenza Diarra, Fifa annuncia: "Dialogo aperto per migliorare il mercato"

Possibili grandi novità in arrivo nel mondo del calcio soprattutto per quel che riguarda il mercato. La Fifa ha infatti ufficialmente risposto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul caso Lassana Diarra, che aveva stabilito come le attuali regole imposte dalla massima organizzazione calcistica mondiale non rispettassero i criteri di libera circolazione delle persone e quindi anche dei calciatori.