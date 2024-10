Inter e Milan, caccia a nuovi gol: David e Gimenez nel mirino

MILANO - Jonathan David e Santiago Giménez hanno in comune il fatto di essere nati in un paese (il primo negli Stati Uniti, a New York; il secondo in Argentina, a Buenos Aires) e di giocare per un’altra Nazionale: uno il Canada, l’altro il Messico. Entrambi con la doppia cittadinanza, Jonathan - figlio di emigrati haitiani, trasferitosi a Ottawa all’età di 6 anni da Brooklyn - e Santiago, messicano d’adozione perché lì papà Christian ha giocato per quasi tutta la carriera, sono figli di un mondo sempre più multiculturale - uno oggi gioca in Francia, nel Lilla , l’altro in Olanda, nel Feyenoord - e sognano di spiccare il salto nel grande salto nel calcio approdando, da protagonisti, in una delle sue capitali: Milano.

Gimenez e la trattativa col Milan

Giménez l’ha pure detto, rendendo pubblica la trattativa che avrebbe potuto portarlo al Milan ad agosto inoltrato: «Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta». Nel frattempo Giménez, prima di infortunarsi gravemente (resterà fuori tre mesi) ha iniziato la stagione segnando 4 gol in 7 partite mentre i rossoneri - come tutti sanno - hanno puntato su Tammy Abraham. Il quale è arrivato sul gong grazie allo scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers. Quindi, in assenza di una trattativa per acquistarlo, l’inglese potrebbe salutare a fine stagione per tornare a Roma. Lo stesso, a maggior ragione, si può dire per Jovic che, con l’arrivo di Alvaro Morata, è stato retrocesso al terzo posto nelle gerarchie in attacco. Detto che il Milan ripartirà dallo spagnolo, tener viva l’opzione Giménez può essere utile per un paio di buonissimi motivi: il primo è quello di tenere sotto pressione Abraham, il secondo è quello di mostrare alla Roma come il Milan abbia altre carte in mano alla voce centravanti.

L'asta per David

Per David il discorso è più intricato. Il centravanti del Lilla è tra i “parametri d’oro” 2025 e, non a caso, tira aria di asta per lui. In fila di sono, oltre all’Inter, la Juventus, alcuni club di Premier, l’Atletico Madrid e pure il Psg. Il ds Piero Ausilio ha già provveduto a prendere i primi contatti con l’entourage dell’attaccante che risponde in pieno a quanto cerca il fondo Oaktree per l’Inter: David è giovane (il 14 gennaio compirà 25 anni), forte e il cartellino non costa soldi. Operazione simile a quella già magistralmente orchestrata per strappare alla concorrenza Marcus Thuram, costato “soltanto” gli otto milioni di commissioni elargite ai procuratori. Il possibile bis permetterebbe all’Inter in primis di mettere in casa un attaccante di valore mondiale, ma soprattutto regalerebbe al club un “paracadute” robustissimo qualora dovesse arrivare un’offertona per Thuram (occhio sempre al Psg) che - non va dimenticato - ha una clausola rescissoria nel contratto da 85 milioni. David - proprio come il collega - per caratteristiche può adattarsi bene tanto a Lautaro, quanto a Taremi. Difficile invece pensare che possa arrivare come quarta punta anche perché chiaramente il giocatore sceglierà un club che gli dia garanzie anche a livello tecnico.