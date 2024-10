Nigeria bloccata in aeroporto, Osimhen attacca sui social: "È disumano"

La nazionale di calcio della Nigeria ha annunciato che non scenderà in campo per la partita di qualificazione alla Coppa d'Africa prevista contro la Libia. L'incontro, in programma per domani, martedì 15 ottobre a Bengasi, è stato compromesso da una serie di eventi imprevisti che hanno coinvolto la squadra nigeriana. Per questo anche Victor Osimhen, non convocato per questa sosta, ha voluto lanciare un messaggio e un appello sui suoi social per quanto accaduto ai suoi compagni.