Superlega, Reichart alla carica: "Vi dico tutto". Poi la stoccata all'Uefa

Il nuovo format della Champions League è iniziato, eppure l'idea della Superlega portata avanti dalla società A22 sembra non essere ancora tramontata, tutt'altro. In queste ore è tornato a parlare il CEO Brandt Reichart , attraverso le colonne di Kicker: il punto suo progetto, le nuove modalità che dovrebber caratterizzare il torneo e una stoccata per nulla velata alla Uefa. Intanto, dalla Spagna, vengono fuori le prime indiscrezioni su quando potrebbe effettivamente prendere vita la Superlega, progetto rinvigorito, a detta del CEO Reichart, dopo la sentenza del dicembre 2023 da parte della Corte di Giustizia Europea .

Reichart e il nuovo progetto Superlega

"La sentenza di dicembre ha aumentato in modo significativo la disponibilità dei club a parlare e ha ridotto la paura di rappresaglie": così si è espresso Reichart, parlando anche di colloqui fruttuosi con club di tutta Europa che forse potrebbero aderire al progetto, ancora sostenuto da Real Madrid e Barcellona. Notizie che, come riferisce Kicker, non posso comunque essere verificate. Reichart prosegue: "Abbiamo puntato sul dialogo fin dall'inizio. Le parti interessate possono ora fare la loro parte e assumersi la responsabilità di un nuovo sistema calcistico più moderno per il futuro. A nostro avviso, dovrebbe spettare in primo luogo ai club e ai giocatori decidere su importanti questioni di governance".

Ma come dovrebbe svolgersi il torneo? "Le partite dovrebbero essere organizzate in modo tale da mettere in gioco il più possibile su un piano di parità. Per questo siamo favorevoli a un formato classico di campionato con un'andata e un ritorno seguiti da uno spareggio". E a proposito di organizzazione dell'evento, non manca una stoccata al nuovo formato della Champions League: "Chiunque può ora chiedersi: gli obiettivi della UEFA sono stati raggiunti? In altre parole, più partite interessanti e partite decisive nel turno preliminare? Io non ho questa impressione, ai miei occhi ci sono più partite senza alcuna conseguenza reale per l'esito del torneo". Ma quando dovrebbe effettivamente avere il via la Superlega?