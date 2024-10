Spalletti e l'U21: "Baldanzi il più pronto. Nunziata, lavoro importante"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo tra Italia U21-Irlanda, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Una partita che gli azzurrini stanno conducendo per 1-0 grazie alla rete di Casadei e che il ct sta vedendo in compagnia del capo delegazione Gianluigi Buffon e del presidente della Figc Gabriele Gravina.

Spalletti: "Inizio difficile, ma siamo venuti fuori" Il ct ha commentato così la prestazione offerta dagli azzurrini nei primi 45 minuti: "Siamo entrati in campo un po’ contratti perché la posta in palio è alta. Loro sono stati bravi a tenere il ritmo alto all’inizio della partita. Noi non siamo riusciti né a pressarli né a prendere in mano la gara dal punto di vista tecnico. Ci sono state un paio di situazione rischiose perché hanno grande fisicità davanti e cercano sempre il due contro due. Dalla metà del secondo tempo è venuta però fuori la nostra supremazia tecnica".

Italia, Spalletti: "Balzandi pronto per la Nazionale" Spalletti ha quindi parlato dell'importanza dell'U21 per la Nazionale maggiore, con gli ultimi esempi di Calafiori e Pisilli: "Il lavoro di Viscidi e Nunziata è molto importante. Ci hanno messo a disposizione tanti calciatori. In questo momento Baldanzi è sicuramente il più pronto per la Nazionale maggiore, ma anche Gnonto ci è già stato. Lavoriamo sempre a stretto contatto con loro. Casadei ha passato un periodo dove giocata poco, ora ha preso ritmo dal punto di vista fisico. Può diventare pronto in poco tempo. A centrocampo ci sono tanti giocatori forti che potranno arrivare anche in Nazionale maggiore. Chi fa bene e spinge arriverà, ve lo assicuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA