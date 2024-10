Italia U21, pari e festa con l'Irlanda: Savona agli Europei con gli azzurrini

Si è chiuso con un pareggio per 1-1 l'ultimo impegno dell'Italia U21 in questa pausa nazionali. Un risultato che ha permesso agli azzurrini di Carime Nunziata di staccare il pass per gli Europei 2025 che si disputeranno in Slovacchia. La Nazionale ha infatti blindato il primo posto in classifica nel girone di qualificazione, con un bottino straordinario di 22 punti composto da sei vittorie e quattro pareggi.