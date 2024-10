Stati Uniti, primo ko per Pochettino senza McKennie e Pulisic: vince il Messico

È partita inizialmente bene l'avventura di Mauricio Pochettino alla guida tecnica della nazionale americana. La settimana scorsa è infatti arrivata la prima vittoria in amichevole contro il Panama per 2-0, ma dopo soli tre giorni dall'ultimo match, il tecnico argentino è incappato nel primo incidente di percorso all'interno della sua nuova avventura alla guida degli Stati Uniti. L'amichevole col Messico disputata a Guadalajara, ha infatti subito riportato Pochettini&co. con i piedi per terra, facendo capire che la strada da percorrere per arrivare in alto è tutt'altro che semplice. Il match è terminato col punteggio di 2-0 per la nazionale messicana, con le reti del centravanti del Fulham Raul Jimenez al 22' e quella di César Huerta al 49'. Entrambe le compagini sono già qualificate di diritto al Mondiale 2026, che ospiteranno insieme al Canada.