Infantino, il Mondiale per club e l'orchestrina del Titanic

Gianni Infantino fa finta di niente, piomba a Seattle e presenta il Lumen Field come una dele sedi del Mondiale per club, secondo gli intendimenti della Fifa da disputarsi fra il 15 giugno e il 13 luglio 2025, con 32 squadre in lizza (per l'Italia, invitate Inter e Juve). "Inauguriamo una nuova era del calcio per club sulla scena mondiale nel 2025, seguita dalla Coppa del Mondo Fifa più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre sei partite si disputeranno in questo fantastico stadio. Non vedo l'ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calico unisca il mondo". Intanto, il rumore lo stanno facendo i giocatori e le Leghe europee che hanno denunciato la Fifa alla Commissione Ue "per abuso di posizione dominante nell'imposizione del calendario internazionale 2025-2026".