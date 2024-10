Scontro calciatori-Fifa: troppe partite? La sorprendente verità, dati alla mano

Quante le partite in più

Dalla Supercoppa Italiana alla Champions, passando per il Mondiale per Club: nel giro di pochi mesi la maggior parte dei format si è evoluta, con la promessa di regalare agli spettatori più partite da potersi godere sul divano di casa. Proviamo allora, dati alla mano, a calcolare il numero massimo di match che un giocatore di un club come City, Juve, Inter o Real (quelle impegnate su tutti i fronti a livello internazionale) potrebbe arrivare a sostenere in una singola stagione, per poi confrontarlo con i dati dell’anno scorso. Nel 2023/2024, il numero massimo di partite che un giocatore avrebbe potuto sostenere è 75, di cui 60 con il club (fra campionato, competizioni nazionali ed europee), 7 con la rispettiva selezione all’Europeo/Copa America e 8 fra amichevoli e qualificazioni mondiali. Per quanto possa sembrare strano, quest’anno il numero massimo di match è destinato a salire a 79. Giusto 4 in più rispetto alla passata stagione. Questo poiché il Mondiale per Club potrà impegnare i giocatori - nel migliore dei casi - per 7 partite, le stesse che sosterrebbero nel corso di una competizione estiva tradizionale, come l’Europeo o il Mondiale. In sostanza, i nuovi format sottoporranno gli atleti a stagioni un po’ più lunghe, ma il vero impatto si registrerà sul minor tempo a disposizione per recuperare. Di qui, uno dei temi principali su cui si fonda la polemiche di leghe e club contro la Fifa: quello dei sempre più frequenti infortuni. Dagli stop più gravi di Bremer, Ter Stegen, Carvajal e Rodri, a quelli più lievi dei vari Koopmeiners, Yamal, Barella e Dani Olmo. Uno scenario che potrebbe indurre a pensare che gli effetti dei nuovi calendari si stiano già facendo sentire. Ma la realtà è ben diversa, dal momento che ci troviamo solo alle prime battute della stagione, e non è ancora stato possibile misurare l’impatto delle nuove competizioni sulla salute dei giocatori.