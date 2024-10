"Hai rovinato il calcio!", "Solo se fai 60 gol": Toni e Guardiola amici contro

Luca Toni e Pep Guardiola: la coppia che non ti aspetti. L'ex attaccante di Juve e Bayern ha pubblicato sui propri profili social un video che lo vede in compagnia del tecnico del Manchester City (ancora per molto?) seduti al tavolo di un ristorante di Brescia, dove si sono ritrovati in seguito all'intervista doppia condotta da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' tra l'allenatore e Roberto Baggio. Immagini che hanno conquistato gli utenti per l'ironia di Toni sul gioco del tecnico catalano, uno dei più vincenti della storia del calcio, nonché considerato uno dei massimi innovatori della disciplina con l'introduzine del tiki-taka e il ricorso al falso nueve. Espedienti tattici su cui l'ex giocatore non ha mancato di ironizzare alla presenza dello stesso Guardiola.