"Prevenzione di fatti violenti”: cos'è l'articolo 25 e perché interessa a Inter e Milan

Se ne sente parlare in continuazione, ma cos'è esattamente l'articolo 25 del codice di giustizia sportiva e perché deve interessare a Inter e Milan? L'articolo 25 del Codice Figc si intitola "Prevenzione di fatti violenti", ma più in generale parla dei rapporti fra le tifoserie organizzate e le società di calcio. È un articolo che è stato in buona parte ispirato da una legge dello Stato (la numero 41 del 2007), che era stata nata dopo l'omicidio Raciti del 2007 a Catania. Sull'onda dell'ennesimo e gravissimo fatto che coinvolgeva le frange oltranziste del tifo, si pensò di arginare il fenomeno e, soprattutto, di spezzare i legami fra ultrà e club di calcio. E il comma 10, recita esplicitamente: Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Ovviamente gli ultrà non sono "associazioni convenzionate", quindi ogni contatto con loro è vietato e punito.